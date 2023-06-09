Как харьковские теробороновцы обезвреживают вражеские боеприпасы (видео)

228-й батальон 127-й бригады Сил теробороны ВСУ показал, как их саперы обезвреживают вражеские взрывоопасные предметы.

Видео бойцы опубликовали в своем Telegram-канале.

«Отдельная благодарность этим ребятам! Они сохранили множество жизней собратьев и мирных жителей, выполняя каждый день свою очень опасную работу», — пишут теробороновцы.

Видео: 228-й батальон