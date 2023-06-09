Как харьковские теробороновцы обезвреживают вражеские боеприпасы (видео)
228-й батальон 127-й бригады Сил теробороны ВСУ показал, как их саперы обезвреживают вражеские взрывоопасные предметы.
Видео бойцы опубликовали в своем Telegram-канале.
«Отдельная благодарность этим ребятам! Они сохранили множество жизней собратьев и мирных жителей, выполняя каждый день свою очень опасную работу», — пишут теробороновцы.
Видео: 228-й батальон
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 11:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "228-й батальон 127-й бригады Сил теробороны ВСУ показал, как их саперы обезвреживают вражеские взрывоопасные предметы.".