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Как харьковские теробороновцы обезвреживают вражеские боеприпасы (видео)

Общество 11:23   09.06.2023
Елена Нагорная
Как харьковские теробороновцы обезвреживают вражеские боеприпасы (видео)

228-й батальон 127-й бригады Сил теробороны ВСУ показал, как их саперы обезвреживают вражеские взрывоопасные предметы.

Видео бойцы опубликовали в своем Telegram-канале.

«Отдельная благодарность этим ребятам! Они сохранили множество жизней собратьев и мирных жителей, выполняя каждый день свою очень опасную работу», — пишут теробороновцы.

Видео: 228-й батальон 

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Автор: Елена Нагорная
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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "228-й батальон 127-й бригады Сил теробороны ВСУ показал, как их саперы обезвреживают вражеские взрывоопасные предметы.".