Як харківські тероборонівці знешкоджують ворожі боєприпаси (відео)
228-й батальйон 127-ї бригади Сил тероборони ЗСУ показав, як їхні сапери знешкоджують ворожі вибухонебезпечні предмети.
Відео бійці опублікували у своєму Telegram-каналі.
“Окрема подяка цим хлопцям! Вони зберегли безліч життів побратимів та мирних жителів, виконуючи кожного дня свою дуже небезпечну роботу”, – пишуть тероборонівці.
Відео: 228-й батальйон
Читайте також: Харківські тероборонці взяли в полон росіян із ПВК «Ветеран» (відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Як харківські тероборонівці знешкоджують ворожі боєприпаси (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 11:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "228-й батальйон 127-ї бригади Сил тероборони ЗСУ показав, як їхні сапери знешкоджують ворожі вибухонебезпечні предмети.".