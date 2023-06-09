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Як харківські тероборонівці знешкоджують ворожі боєприпаси (відео)

Суспільство 11:23   09.06.2023
Олена Нагорна
Як харківські тероборонівці знешкоджують ворожі боєприпаси (відео)

228-й батальйон 127-ї бригади Сил тероборони ЗСУ показав, як їхні сапери знешкоджують ворожі вибухонебезпечні предмети.

Відео бійці опублікували у своєму Telegram-каналі.

“Окрема подяка цим хлопцям!  Вони зберегли безліч життів побратимів та мирних жителів,  виконуючи кожного дня свою дуже небезпечну роботу”, – пишуть тероборонівці.

Відео: 228-й батальйон 

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 11:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "228-й батальйон 127-ї бригади Сил тероборони ЗСУ показав, як їхні сапери знешкоджують ворожі вибухонебезпечні предмети.".