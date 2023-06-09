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В Харківській області триває розмінування: де буде гучно

Суспільство 11:31   09.06.2023
Вікторія Яковенко
В Харківській області триває розмінування: де буде гучно

9 червня сапери працюють в Балаклійській громаді.

«Шановні мешканці! Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери», – повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Жителів закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 11:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 червня сапери працюють в Балаклійській громаді.".