В Индустриальном районе продолжается реконструкция котельной и тепловых сетей
Фото: пресс-служба ХГС
На объектах Индустриального филиала КП «Харьковские тепловые сети» проводят комплекс работ в рамках подготовки к отопительному сезону.
Как сообщили на предприятии, на одной из котельных, обслуживающей 57 домов, производится замена коллектора насосной группы и охладителя испарения.
Кроме того, в планах коммунальщиков — заменить 18 км тепловых сетей, а также выполнить капитальные ремонты внутридомовых систем в 16-ти многоквартирных домах (семь уже отремонтированы).
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Также в рамках проекта «Повышение энергоэффективности» идет реконструкция пяти ЦТП. Там полностью заменят трубы, теплообменное и насосное оборудование, установят систему диспетчеризации SCADA, позволяющую использовать оборудование в более экономном режиме.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 21:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На объектах Индустриального филиала КП «Харьковские тепловые сети» проводят комплекс работ в рамках подготовки к отопительному сезону".