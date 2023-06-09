В Индустриальном районе продолжается реконструкция котельной и тепловых сетей

На объектах Индустриального филиала КП «Харьковские тепловые сети» проводят комплекс работ в рамках подготовки к отопительному сезону.

Как сообщили на предприятии, на одной из котельных, обслуживающей 57 домов, производится замена коллектора насосной группы и охладителя испарения.

Кроме того, в планах коммунальщиков — заменить 18 км тепловых сетей, а также выполнить капитальные ремонты внутридомовых систем в 16-ти многоквартирных домах (семь уже отремонтированы).

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Также в рамках проекта «Повышение энергоэффективности» идет реконструкция пяти ЦТП. Там полностью заменят трубы, теплообменное и насосное оборудование, установят систему диспетчеризации SCADA, позволяющую использовать оборудование в более экономном режиме.