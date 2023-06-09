Live
  • Пятница 09.06.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.26
    • 🟢

В Индустриальном районе продолжается реконструкция котельной и тепловых сетей

Общество 21:01   09.06.2023
Оксана Горун
В Индустриальном районе продолжается реконструкция котельной и тепловых сетей Фото: пресс-служба ХГС

На объектах Индустриального филиала КП «Харьковские тепловые сети» проводят комплекс работ в рамках подготовки к отопительному сезону.

Как сообщили на предприятии, на одной из котельных, обслуживающей 57 домов, производится замена коллектора насосной группы и охладителя испарения.

Кроме того, в планах коммунальщиков — заменить 18 км тепловых сетей, а также выполнить капитальные ремонты внутридомовых систем в 16-ти многоквартирных домах (семь уже отремонтированы).

Читайте также: В Новобаварском районе Харькова заменят большой участок тепломагистрали

Также в рамках проекта «Повышение энергоэффективности» идет реконструкция пяти ЦТП. Там полностью заменят трубы, теплообменное и насосное оборудование, установят систему диспетчеризации SCADA, позволяющую использовать оборудование в более экономном режиме.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харьковщине загрязнение воздуха после «прилета»: людей просят не гулять
На Харьковщине загрязнение воздуха после «прилета»: людей просят не гулять
09.06.2023
ВСУ потеряли ЗРК Iris-T, два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley сегодня — BILD
ВСУ потеряли ЗРК Iris-T, два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley сегодня — BILD
09.06.2023
Оккупанты обстреляли Безлюдовку: Мельник сообщил подробности утреннего взрыва
Оккупанты обстреляли Безлюдовку: Мельник сообщил подробности утреннего взрыва
09.06.2023
Ракетный удар по окрестностям Харькова и обстрелы области: данные Генштаба
Ракетный удар по окрестностям Харькова и обстрелы области: данные Генштаба
09.06.2023
Враг ударил ракетой С-300 по окраине Харькова — Синегубов
Враг ударил ракетой С-300 по окраине Харькова — Синегубов
09.06.2023
Противник хочет восстановить рубеж обороны между Купянском и Боровой — Машовец
Противник хочет восстановить рубеж обороны между Купянском и Боровой — Машовец
09.06.2023

Новости по теме:

16:55
На два месяца завтра из-за ремонта перекроют улицу для транспорта в Харькове
17:55
КВБО наводит порядок в районе Сумского рынка
12:54
В Харькове во время ремонта спортплощадок разворовали 2,2 млн грн: кто виноват
09:03
В Харькове работают над восстановлением жилищного фонда
19:20
В Новобаварском районе Харькова реконструируют котельные и тепловые пункты

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Индустриальном районе продолжается реконструкция котельной и тепловых сетей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 21:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На объектах Индустриального филиала КП «Харьковские тепловые сети» проводят комплекс работ в рамках подготовки к отопительному сезону".