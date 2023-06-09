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В Індустріальному районі триває реконструкція котельні та теплових мереж

Суспільство 21:01   09.06.2023
Оксана Горун
В Індустріальному районі триває реконструкція котельні та теплових мереж

На об’єктах Індустріальної філії КП “Харківські теплові мережі” проводять комплекс робіт у рамках підготовки до опалювального сезону.

Як повідомили на підприємстві, на одній із котелень, що обслуговує 57 будинків, проводиться заміна колектору насосної групи та охолоджувача випаровування.

Крім того, у планах комунальників – замінити 18 км теплових мереж, а також виконати капітальні ремонти внутрішньобудинкових систем у 16-ти багатоквартирних будинках (сім уже відремонтовані).

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Також у рамках проєкту “Підвищення енергоефективності” триває реконструкція п’яти ЦТП. Там повністю замінять труби, теплообмінне та насосне обладнання, встановлять систему диспетчеризації SCADA, що дозволяє використовувати обладнання в економнішому режимі.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 21:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На об’єктах Індустріальної філії КП “Харківські теплові мережі” проводять комплекс робіт у рамках підготовки до опалювального сезону".