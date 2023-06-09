В Індустріальному районі триває реконструкція котельні та теплових мереж

На об’єктах Індустріальної філії КП “Харківські теплові мережі” проводять комплекс робіт у рамках підготовки до опалювального сезону.

Як повідомили на підприємстві, на одній із котелень, що обслуговує 57 будинків, проводиться заміна колектору насосної групи та охолоджувача випаровування.

Крім того, у планах комунальників – замінити 18 км теплових мереж, а також виконати капітальні ремонти внутрішньобудинкових систем у 16-ти багатоквартирних будинках (сім уже відремонтовані).

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Також у рамках проєкту “Підвищення енергоефективності” триває реконструкція п’яти ЦТП. Там повністю замінять труби, теплообмінне та насосне обладнання, встановлять систему диспетчеризації SCADA, що дозволяє використовувати обладнання в економнішому режимі.