Лекарства и еда. Пять 20-тонных фур с гуманитаркой едут из Харькова в Херсон

Во время отправления вещей первой необходимости мэр Харькова Игорь Терехов поблагодарил жителей города за сплоченность перед общими вызовами и отметил, что эта помощь – не последняя.

«Буквально за два дня мы собрали значительный объем гуманитарной помощи. Это и питьевая вода, и пищевые продукты, и медикаменты, и помпы. Все, что херсонский штаб определил как необходимое. Люди, кстати, до сих пор несут помощь», — подчеркнул мэр.

Еще одну фуру с питьевой водой отправили пострадавшим в субботу.

Напомним, что пункты сбора помощи работают во всех районах города с 9:00 до 18:00 по адресам: ул. Харьковских дивизий, 7/3, ул. Пермская, 13, ул. Академика Павлова, 142а, пр. Науки, 68-б, ул. Благовещенская, 36, пр. Архитектора Алешина, 9, ул. Академика Вальтера, 2, ул. Катерининская, 8, ул. Плехановская, 151.