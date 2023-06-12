Лекарства и еда. Пять 20-тонных фур с гуманитаркой едут из Харькова в Херсон
Во время отправления вещей первой необходимости мэр Харькова Игорь Терехов поблагодарил жителей города за сплоченность перед общими вызовами и отметил, что эта помощь – не последняя.
«Буквально за два дня мы собрали значительный объем гуманитарной помощи. Это и питьевая вода, и пищевые продукты, и медикаменты, и помпы. Все, что херсонский штаб определил как необходимое. Люди, кстати, до сих пор несут помощь», — подчеркнул мэр.
Еще одну фуру с питьевой водой отправили пострадавшим в субботу.
Напомним, что пункты сбора помощи работают во всех районах города с 9:00 до 18:00 по адресам: ул. Харьковских дивизий, 7/3, ул. Пермская, 13, ул. Академика Павлова, 142а, пр. Науки, 68-б, ул. Благовещенская, 36, пр. Архитектора Алешина, 9, ул. Академика Вальтера, 2, ул. Катерининская, 8, ул. Плехановская, 151.
Читайте также: Трое погибших. В Херсоне во время эвакуации россияне обстреляли гражданских
Новости по теме:
Вы читали новость: «Лекарства и еда. Пять 20-тонных фур с гуманитаркой едут из Харькова в Херсон»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 18:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время отправления вещей первой необходимости мэр Харькова Игорь Терехов поблагодарил жителей города за сплоченность перед общими вызовами и отметил, что эта помощь – не последняя.".