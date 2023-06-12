Live
  • Понеділок 12.06.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.41
    • 🟢

Ліки і їжа. П’ять 20-тонних фур з гуманітаркою вирушили з Харкова до Херсона

Суспільство 18:49   12.06.2023
Оксана Якушко
Ліки і їжа. П’ять 20-тонних фур з гуманітаркою вирушили з Харкова до Херсона

Під час відправлення речей першої необхідності мер Харкова Ігор Терехов подякував мешканцям міста за згуртованість перед спільними викликами та зазначив, що ця допомога – не остання.

«Буквально за два дні ми зібрали значний обсяг гуманітарної допомоги. Це і питна вода, і харчові продукти, і медикаменти, і помпи. Все, що херсонський штаб визначив як найнеобхідніше. Люди, до речі, й досі несуть допомогу», – наголосив мер.

Ще одну фуру із питною водою відправили постраждалим у суботу.

Нагадаємо, що пункти збирання допомоги працюють у всіх районах міста з 9:00 до 18:00 за адресами: вул. Харківських Дивізій, 7/3, вул. Пермська, 13, вул. Академіка Павлова, 142-а, пр. Науки, 68-б, вул. Благовіщенська, 36, пр. Архітектора Альошина, 9, вул. Академіка Вальтера, 2, вул. Катерининська, 8, вул. Плеханівська, 151.

Читайте також: Троє загиблих. У Херсоні під час евакуації росіяни обстріляли цивільних

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Комунальники на вул. Сумській у Харкові міняють трубу по-сучасному (сюжет)
Комунальники на вул. Сумській у Харкові міняють трубу по-сучасному (сюжет)
12.06.2023
Ліки і їжа. П’ять 20-тонних фур з гуманітаркою вирушили з Харкова до Херсона
Ліки і їжа. П’ять 20-тонних фур з гуманітаркою вирушили з Харкова до Херсона
12.06.2023
Майже пів мільйона переселенців зареєстровано на Харківщині
Майже пів мільйона переселенців зареєстровано на Харківщині
12.06.2023
Понад 3 тисячі років. Археологи знайшли рідкісне поховання родини під Харковом
Понад 3 тисячі років. Археологи знайшли рідкісне поховання родини під Харковом
12.06.2023
Загибель курсантів під Харковом: поліція повідомила про 6 постраждалих (відео)
Загибель курсантів під Харковом: поліція повідомила про 6 постраждалих (відео)
12.06.2023

Новини за темою:

18:49
Ліки і їжа. П’ять 20-тонних фур з гуманітаркою вирушили з Харкова до Херсона
18:27
Загибель курсантів під Харковом: поліція повідомила про 6 постраждалих (відео)
17:42
У Бабях під Харковом комунальники відновлюють дорогу
17:18
Понад 3 тисячі років. Археологи знайшли рідкісне поховання родини під Харковом
15:58
Підрив курсантів: начальника кафедри відправили під домашній арешт і звільнили

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ліки і їжа. П’ять 20-тонних фур з гуманітаркою вирушили з Харкова до Херсона»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 18:49;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час відправлення речей першої необхідності мер Харкова Ігор Терехов подякував мешканцям міста за згуртованість перед спільними викликами та зазначив, що ця допомога – не остання.".