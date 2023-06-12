Ліки і їжа. П’ять 20-тонних фур з гуманітаркою вирушили з Харкова до Херсона
Під час відправлення речей першої необхідності мер Харкова Ігор Терехов подякував мешканцям міста за згуртованість перед спільними викликами та зазначив, що ця допомога – не остання.
«Буквально за два дні ми зібрали значний обсяг гуманітарної допомоги. Це і питна вода, і харчові продукти, і медикаменти, і помпи. Все, що херсонський штаб визначив як найнеобхідніше. Люди, до речі, й досі несуть допомогу», – наголосив мер.
Ще одну фуру із питною водою відправили постраждалим у суботу.
Нагадаємо, що пункти збирання допомоги працюють у всіх районах міста з 9:00 до 18:00 за адресами: вул. Харківських Дивізій, 7/3, вул. Пермська, 13, вул. Академіка Павлова, 142-а, пр. Науки, 68-б, вул. Благовіщенська, 36, пр. Архітектора Альошина, 9, вул. Академіка Вальтера, 2, вул. Катерининська, 8, вул. Плеханівська, 151.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 18:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час відправлення речей першої необхідності мер Харкова Ігор Терехов подякував мешканцям міста за згуртованість перед спільними викликами та зазначив, що ця допомога – не остання.".