Ліки і їжа. П’ять 20-тонних фур з гуманітаркою вирушили з Харкова до Херсона

Під час відправлення речей першої необхідності мер Харкова Ігор Терехов подякував мешканцям міста за згуртованість перед спільними викликами та зазначив, що ця допомога – не остання.

«Буквально за два дні ми зібрали значний обсяг гуманітарної допомоги. Це і питна вода, і харчові продукти, і медикаменти, і помпи. Все, що херсонський штаб визначив як найнеобхідніше. Люди, до речі, й досі несуть допомогу», – наголосив мер.

Ще одну фуру із питною водою відправили постраждалим у суботу.

Нагадаємо, що пункти збирання допомоги працюють у всіх районах міста з 9:00 до 18:00 за адресами: вул. Харківських Дивізій, 7/3, вул. Пермська, 13, вул. Академіка Павлова, 142-а, пр. Науки, 68-б, вул. Благовіщенська, 36, пр. Архітектора Альошина, 9, вул. Академіка Вальтера, 2, вул. Катерининська, 8, вул. Плеханівська, 151.