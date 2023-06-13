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Четверо жителей Харьковщины подорвались на вражеских боеприпасах за неделю

Происшествия 18:46   13.06.2023
Павел Велицкий
Елена Нагорная
Четверо жителей Харьковщины подорвались на вражеских боеприпасах за неделю Фото: Елена Нагорная

За минувшую неделю, с 5 по 12 июня, в Харьковской области в результате подрывов на взрывоопасных предметах пострадали четыре человека, сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

— 5 июня в селе Потихоново Ольховатской громады Купянского района на взрывоопасном устройстве подорвался трактор — получили ранения мужчина и женщина.

— 7 июня в поле недалеко от села Гавриловка Чугуевского района подорвался на мине «лепесток» мужчина 1983 года рождения.

— 11 июня в селе Новая Гусаровка Изюмского района мужчина 1968 года рождения во время скашивания травы наткнулся на взрывоопасный предмет, предварительно — противопехотную мину «лепесток». С многочисленными повреждениями его госпитализировали.

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Автор: Павел Велицкий, Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 18:46;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшую неделю, с 5 по 12 июня, в Харьковской области в результате подрывов на взрывоопасных предметах пострадали четыре человека, сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.".