Четверо жителей Харьковщины подорвались на вражеских боеприпасах за неделю

За минувшую неделю, с 5 по 12 июня, в Харьковской области в результате подрывов на взрывоопасных предметах пострадали четыре человека, сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

— 5 июня в селе Потихоново Ольховатской громады Купянского района на взрывоопасном устройстве подорвался трактор — получили ранения мужчина и женщина.

— 7 июня в поле недалеко от села Гавриловка Чугуевского района подорвался на мине «лепесток» мужчина 1983 года рождения.

— 11 июня в селе Новая Гусаровка Изюмского района мужчина 1968 года рождения во время скашивания травы наткнулся на взрывоопасный предмет, предварительно — противопехотную мину «лепесток». С многочисленными повреждениями его госпитализировали.