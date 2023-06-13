Четверо жителів Харківщини підірвалися на ворожих боєприпасах за тиждень

За минулий тиждень, з 5 по 12 червня, у Харківській області внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах постраждали чотири особи, повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

– 5 червня у селі Потихонове Вільхуватської громади Куп’янського району на вибухонебезпечному пристрої підірвався трактор – отримали поранення чоловік та жінка.

– 7 червня у полі неподалік села Гаврилівка Чугуївського району підірвався на міні “пелюстка” чоловік 1983 року народження.

– 11 червня у селі Нова Гусарівка Ізюмського району чоловік 1968 року народження під час скошування трави наткнувся на вибухонебезпечний предмет, попередньо – протипіхотну міну “пелюстка”. З численними ушкодженнями його ушпиталили.