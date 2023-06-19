Наступил на мину на берегу реки: еще один мужчина подорвался на Изюмщине
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В селе Оскол Изюмского района Харьковской области 19 июня подорвался на противопехотной мине 32-летний местный житель.
Мужчина наступил на мину на берегу реки, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
С телесными повреждениями пострадавшего госпитализировали.
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Напомним, 19 июня в городе Изюме в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета получил ранения 52-летний мужчина.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 18:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Оскол Изюмского района Харьковской области 19 июня подорвался на противопехотной мине 32-летний местный житель.".