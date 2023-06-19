В Изюме сдетонировала взрывчатка: пострадал 52-летний мужчина – ХОВА

19 июня в Изюме на Харьковщине в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета 52-летний мужчина получил ранения.

Об этом сообщили в ХОВА. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными осколочными поражениями.

«Призываем не трогать взрывоопасные предметы. В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо проинформировать ГСЧС по номеру 101 или полицию – 102», — призвали в ХОВА.