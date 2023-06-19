В Изюме сдетонировала взрывчатка: пострадал 52-летний мужчина – ХОВА
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
19 июня в Изюме на Харьковщине в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета 52-летний мужчина получил ранения.
Об этом сообщили в ХОВА. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными осколочными поражениями.
«Призываем не трогать взрывоопасные предметы. В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо проинформировать ГСЧС по номеру 101 или полицию – 102», — призвали в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 15:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июня в Изюме на Харьковщине в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета 52-летний мужчина получил ранения.".