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В Ізюмі здетонувала вибухівка: постраждав 52-річний чоловік – ХОВА

Події 15:48   19.06.2023
Вікторія Яковенко
В Ізюмі здетонувала вибухівка: постраждав 52-річний чоловік – ХОВА Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України

19 червня в Ізюмі на Харківщині внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета 52-річний чоловік дістав поранень.

Про це повідомили в ХОВА. Потерпілого шпиталізували із численними осколковими ураженнями.

«Закликаємо не чіпати вибухонебезпечні предмети. У разі виявлення підозрілого предмета необхідно проінформувати ДСНС за номером 101 або поліцію – 102», – закликали у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 15:48;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 червня в Ізюмі на Харківщині внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета 52-річний чоловік дістав поранень.".