В Ізюмі здетонувала вибухівка: постраждав 52-річний чоловік – ХОВА

19 червня в Ізюмі на Харківщині внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета 52-річний чоловік дістав поранень.

Про це повідомили в ХОВА. Потерпілого шпиталізували із численними осколковими ураженнями.

«Закликаємо не чіпати вибухонебезпечні предмети. У разі виявлення підозрілого предмета необхідно проінформувати ДСНС за номером 101 або поліцію – 102», – закликали у ХОВА.