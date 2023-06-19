В Ізюмі здетонувала вибухівка: постраждав 52-річний чоловік – ХОВА
Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України
19 червня в Ізюмі на Харківщині внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета 52-річний чоловік дістав поранень.
Про це повідомили в ХОВА. Потерпілого шпиталізували із численними осколковими ураженнями.
«Закликаємо не чіпати вибухонебезпечні предмети. У разі виявлення підозрілого предмета необхідно проінформувати ДСНС за номером 101 або поліцію – 102», – закликали у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 15:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 червня в Ізюмі на Харківщині внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета 52-річний чоловік дістав поранень.".