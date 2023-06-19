На смерть розбився мотоцикліст на Харківщині: подробиці
Фото: ГУНП в Харківській області
В Харківській області 26-річний чоловік на небезпечній ділянці дороги не впорався з керуванням, впав разом з мотоциклом, після чого врізався в бетонну електроопору.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, від отриманих тілесних ушкоджень водій “Сузукі-750” помер на місці.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 15:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області 26-річний чоловік на небезпечній ділянці дороги не впорався з керуванням, впав разом з мотоциклом, після чого врізався в бетонну електроопору.".