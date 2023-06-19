На смерть розбився мотоцикліст на Харківщині: подробиці

В Харківській області 26-річний чоловік на небезпечній ділянці дороги не впорався з керуванням, впав разом з мотоциклом, після чого врізався в бетонну електроопору.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, від отриманих тілесних ушкоджень водій “Сузукі-750” помер на місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.