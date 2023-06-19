Live
  • Понеділок 19.06.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.08
    • 🟢

На смерть розбився мотоцикліст на Харківщині: подробиці

Події 15:13   19.06.2023
Вікторія Яковенко
На смерть розбився мотоцикліст на Харківщині: подробиці Фото: ГУНП в Харківській області

В Харківській області 26-річний чоловік на небезпечній ділянці дороги не впорався з керуванням, впав разом з мотоциклом, після чого врізався в бетонну електроопору.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, від отриманих тілесних ушкоджень водій “Сузукі-750” помер на місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.

Читайте також: У Харкові завтра на понад два місяці перекриють дорогу: подробиці

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На смерть розбився мотоцикліст на Харківщині: подробиці
На смерть розбився мотоцикліст на Харківщині: подробиці
19.06.2023
Вимагали хабарі: у Харкові затримали керівництво Держпродспоживслужби (відео)
Вимагали хабарі: у Харкові затримали керівництво Держпродспоживслужби (відео)
19.06.2023
У Харкові завтра на понад два місяці перекриють дорогу: подробиці
У Харкові завтра на понад два місяці перекриють дорогу: подробиці
19.06.2023
У ставку на Харківщині, де потонула підліток, офіційно заборонено купатися
У ставку на Харківщині, де потонула підліток, офіційно заборонено купатися
19.06.2023
Майже пів мільйона гривень підприємство у Харкові не сплатило за оренду землі
Майже пів мільйона гривень підприємство у Харкові не сплатило за оренду землі
19.06.2023
240 випадків. Чому в українських біженців забирають дітей в країнах ЄС?
240 випадків. Чому в українських біженців забирають дітей в країнах ЄС?
19.06.2023

Новини за темою:

14:22
У Руську Лозову поступово повертають світло: заживлено 20% споживачів (фото)
13:49
У ставку на Харківщині, де потонула підліток, офіційно заборонено купатися
11:42
Продавав українську пшеницю за російські рублі: на Харківщині піймали зрадника
11:14
Розмінування: в Дергачівській громаді буде «гучно»
11:04
Балаклійська мерія попередила мешканців про ймовірні вибухи

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На смерть розбився мотоцикліст на Харківщині: подробиці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 15:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області 26-річний чоловік на небезпечній ділянці дороги не впорався з керуванням, впав разом з мотоциклом, після чого врізався в бетонну електроопору.".