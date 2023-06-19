Насмерть разбился мотоциклист на Харьковщине: подробности

В Харьковской области 26-летний мужчина на опасном участке дороги не справился с управлением, упал вместе с мотоциклом, после чего врезался в бетонную электроопору.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, от полученных телесных повреждений водитель «Сузуки-750» погиб на месте.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.