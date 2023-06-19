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Насмерть разбился мотоциклист на Харьковщине: подробности

Происшествия 15:13   19.06.2023
Виктория Яковенко
Насмерть разбился мотоциклист на Харьковщине: подробности Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области 26-летний мужчина на опасном участке дороги не справился с управлением, упал вместе с мотоциклом, после чего врезался в бетонную электроопору.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, от полученных телесных повреждений водитель «Сузуки-750» погиб на месте.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 15:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 26-летний мужчина на опасном участке дороги не справился с управлением, упал вместе с мотоциклом, после чего врезался в бетонную электроопору.".