Почти 200 мирных жителей подорвались на минах на Харьковщине — ГСЧС

Всего с начала деоккупации произошло 194 случая подрыва гражданского населения: 38 человек погибли и 156 – травмированы, сообщили в ГСЧС.

С 12 по 19 июня пиротехники выезжали обезвреживать взрывоопасные предметы 285 раз, сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

Саперы сводного отряда (32 пиротехнических расчета, 163 саперы и 64 единицы техники) продолжают разминировать деоккупированную территорию Харьковщины. Они обследуют линии электропередачи, частные домовладения, реагируют на заявки местных жителей.

С начала деоккупации обследовали 3068 га территории, 1945 км ЛЭП, обнаружили и обезвредили более 71 тыс. взрывоопасных предметов.

На прошлой неделе двое гражданских пострадали, подорвавшись на минах.

«14 июня в селе Каменка Изюмского района 54-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете. 18 июня 52-летний житель села Токаревка Дергачевской громады Харьковского района подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Предварительно, он наступил на нее во время скашивания травы. С травмами ноги его госпитализировали», – рассказал Евгений Василенко.