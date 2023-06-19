Почти 200 мирных жителей подорвались на минах на Харьковщине — ГСЧС
Всего с начала деоккупации произошло 194 случая подрыва гражданского населения: 38 человек погибли и 156 – травмированы, сообщили в ГСЧС.
С 12 по 19 июня пиротехники выезжали обезвреживать взрывоопасные предметы 285 раз, сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
Саперы сводного отряда (32 пиротехнических расчета, 163 саперы и 64 единицы техники) продолжают разминировать деоккупированную территорию Харьковщины. Они обследуют линии электропередачи, частные домовладения, реагируют на заявки местных жителей.
С начала деоккупации обследовали 3068 га территории, 1945 км ЛЭП, обнаружили и обезвредили более 71 тыс. взрывоопасных предметов.
На прошлой неделе двое гражданских пострадали, подорвавшись на минах.
«14 июня в селе Каменка Изюмского района 54-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете. 18 июня 52-летний житель села Токаревка Дергачевской громады Харьковского района подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Предварительно, он наступил на нее во время скашивания травы. С травмами ноги его госпитализировали», – рассказал Евгений Василенко.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 17:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего с начала деоккупации произошло 194 случая подрыва гражданского населения: 38 человек погибли и 156 – травмированы, сообщили в ГСЧС.".