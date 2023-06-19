Майже 200 цивільних підірвалися на мінах на Харківщині після звільнення – ДСНС

Усього з початку деокупації сталося 194 випадки підриву цивільного населення: 38 осіб загинуло та 156 – травмовано, повідомили у ДСНС.

З 12 до 19 червня піротехніки виїздили на знешкодження вибухонебезпечних предметів 285 разів, повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

Сапери зведеного загону (32 піротехнічних розрахунки, 163 сапери та 64 одиниці техніки) продовжують розміновувати деокуповану територію Харківщини. Вони обстежують лінії електропередач, приватні домоволодіння, реагують на заявки місцевих мешканців.

З початку деокупації обстежили 3 068 га території, 1 945 км ЛЕП, виявили і знешкодили більше 71 тис. вибухонебезпечних предметів.

На минулому тижня 2 цивільні особи постраждали, підірвавшись на мінах.

«14 червня в селі Кам’янка Ізюмського району 54-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. 18 червня 52-річний житель села Токарівка Дергачівської громади Харківського району підірвався на протипіхотній міні «Пелюстка». За попередніми даними, наступив на неї під час скошування трави. З травмами ноги його ушпиталили», – розповів Євген Василенко.