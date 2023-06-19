Live
  • Понеділок 19.06.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.08
    • 🟢

Майже 200 цивільних підірвалися на мінах на Харківщині після звільнення – ДСНС

Події 17:12   19.06.2023
Оксана Якушко
Майже 200 цивільних підірвалися на мінах на Харківщині після звільнення – ДСНС

Усього з початку деокупації сталося 194 випадки підриву цивільного населення: 38 осіб загинуло та 156 – травмовано, повідомили у ДСНС.

З 12 до 19 червня піротехніки виїздили на знешкодження вибухонебезпечних предметів 285 разів, повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

Сапери зведеного загону (32 піротехнічних розрахунки, 163 сапери та 64 одиниці техніки) продовжують розміновувати деокуповану територію Харківщини. Вони обстежують лінії електропередач, приватні домоволодіння, реагують на заявки місцевих мешканців.

З початку деокупації обстежили 3 068 га території, 1 945 км ЛЕП, виявили і знешкодили більше 71 тис. вибухонебезпечних предметів.

На минулому тижня 2 цивільні особи постраждали, підірвавшись на мінах.

«14 червня в селі Кам’янка Ізюмського району 54-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. 18 червня 52-річний житель села Токарівка Дергачівської громади Харківського району підірвався на протипіхотній міні «Пелюстка». За попередніми даними, наступив на неї під час скошування трави. З травмами ноги його ушпиталили», – розповів Євген Василенко.

Читайте також: В Ізюмі здетонувала вибухівка: постраждав 52-річний чоловік – ХОВА

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Двох солдатів ЗСУ кастрували росіяни у полоні. Бійців повернули під час обміну
Двох солдатів ЗСУ кастрували росіяни у полоні. Бійців повернули під час обміну
19.06.2023
Наразі Циркуни не виключили з претендентів на відбудову – Синєгубов
Наразі Циркуни не виключили з претендентів на відбудову – Синєгубов
19.06.2023
Ворог підтягнув сили й активно наступає на Куп’янському напрямку – Маляр
Ворог підтягнув сили й активно наступає на Куп’янському напрямку – Маляр
19.06.2023
Майже 200 цивільних підірвалися на мінах на Харківщині після звільнення – ДСНС
Майже 200 цивільних підірвалися на мінах на Харківщині після звільнення – ДСНС
19.06.2023
Через смерть немовля лікарка з пологового у Харкові отримала підозру
Через смерть немовля лікарка з пологового у Харкові отримала підозру
19.06.2023
У ставку на Харківщині, де потонула підліток, офіційно заборонено купатися
У ставку на Харківщині, де потонула підліток, офіційно заборонено купатися
19.06.2023

Новини за темою:

17:48
Наразі Циркуни не виключили з претендентів на відбудову – Синєгубов
17:12
Майже 200 цивільних підірвалися на мінах на Харківщині після звільнення – ДСНС
15:48
В Ізюмі здетонувала вибухівка: постраждав 52-річний чоловік – ХОВА
15:13
На смерть розбився мотоцикліст на Харківщині: подробиці
14:22
У Руську Лозову поступово повертають світло: заживлено 20% споживачів (фото)

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Майже 200 цивільних підірвалися на мінах на Харківщині після звільнення – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 17:12;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього з початку деокупації сталося 194 випадки підриву цивільного населення: 38 осіб загинуло та 156 – травмовано, повідомили у ДСНС.".