Наступив на міну на березі річки: ще один чоловік підірвався на Ізюмщині
У селі Оскіл Ізюмського району Харківської області 19 червня підірвався на протипіхотній міні 32-річний місцевий мешканець.
Чоловік наступив на міну на березі річки, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
З тілесними ушкодженнями потерпілого ушпиталили.
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Нагадаємо, 19 червня в місті Ізюм внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета отримав поранення 52-річний чоловік.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 18:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Оскіл Ізюмського району Харківської області 19 червня підірвався на протипіхотній міні 32-річний місцевий мешканець.".