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Наступив на міну на березі річки: ще один чоловік підірвався на Ізюмщині

Події 18:41   19.06.2023
Олена Нагорна
Наступив на міну на березі річки: ще один чоловік підірвався на Ізюмщині

У селі Оскіл Ізюмського району Харківської області 19 червня підірвався на протипіхотній міні 32-річний місцевий мешканець.

Чоловік наступив на міну на березі річки, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

З тілесними ушкодженнями потерпілого ушпиталили.

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Нагадаємо, 19 червня в місті Ізюм внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета отримав поранення 52-річний чоловік.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 18:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Оскіл Ізюмського району Харківської області 19 червня підірвався на протипіхотній міні 32-річний місцевий мешканець.".