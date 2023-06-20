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Ракетная угроза для Харьковщины — объявили Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Происшествия 10:00   20.06.2023
Оксана Горун
Ракетная угроза для Харьковщины — объявили Воздушные силы ВСУ (обновлено)

ВС ВСУ проинформировали об активности вражеской тактической авиации. В Харькове звучит тревога.

«Внимание! Ракетная угроза для Харьковской области. Активность вражеской тактической авиации», — написали в канале ВС ВСУ в telegram.

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Воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 09:49.

В 10:06 прозвучал отбой тревоги.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 10:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС ВСУ проинформировали об активности вражеской тактической авиации. В Харькове звучит тревога".