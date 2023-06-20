Ракетная угроза для Харьковщины — объявили Воздушные силы ВСУ (обновлено)
ВС ВСУ проинформировали об активности вражеской тактической авиации. В Харькове звучит тревога.
«Внимание! Ракетная угроза для Харьковской области. Активность вражеской тактической авиации», — написали в канале ВС ВСУ в telegram.
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Воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 09:49.
В 10:06 прозвучал отбой тревоги.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС ВСУ проинформировали об активности вражеской тактической авиации. В Харькове звучит тревога".