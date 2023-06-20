Ракетна загроза для Харківщини – оголосили Повітряні сили ЗСУ (оновлено)
ЗС ЗСУ поінформували про активність ворожої тактичної авіації. У Харкові лунає тривога.
“Увага! Ракетна загроза для Харківської області. Активність ворожої тактичної авіації”, – написали в каналі ЗС ЗСУ в телеграмі.
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Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 09:49.
О 10:06 прозвучав відбій тривоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС ЗСУ поінформували про активність ворожої тактичної авіації. У Харкові лунає тривога".