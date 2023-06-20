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Ракетна загроза для Харківщини – оголосили Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Події 10:00   20.06.2023
Оксана Горун
Ракетна загроза для Харківщини – оголосили Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

ЗС ЗСУ поінформували про активність ворожої тактичної авіації. У Харкові лунає тривога.

“Увага! Ракетна загроза для Харківської області. Активність ворожої тактичної авіації”, – написали в каналі ЗС ЗСУ в телеграмі.

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Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 09:49.

О 10:06 прозвучав відбій тривоги.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС ЗСУ поінформували про активність ворожої тактичної авіації. У Харкові лунає тривога".