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На Харьковщине предприниматель разводил рыбу в незаконно занятом водохранилище

Общество 15:33   21.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине предприниматель разводил рыбу в незаконно занятом водохранилище Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области государству вернули земли водного фонда стоимостью 17 млн грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, ООО, не имея никаких разрешительных документов ни на водный объект, ни на земельный участок площадью 28 га, осуществлял рыбохозяйственную деятельность на территории Алексеевского сельского совета.

Стоимость этого земельного участка составляет 17 млн. грн.

«Нарушение норм законодательства, а также непринятие Алексеевским сельским советом мер по защите интересов государства стали основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в Хозяйственный суд Харьковской области, который был удовлетворен», — отметили в прокуратуре.

Теперь земельный участок вернули в Алексеевский сельсовет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 15:33;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области государству вернули земли водного фонда стоимостью 17 млн грн.".