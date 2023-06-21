На Харківщині підприємець розводив рибу у незаконно зайнятому водосховищі

В Харківській області державі повернуто землі водного фонду вартістю 17 млн грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, ТОВ, не маючи жодних дозвільних документів ані на водний об’єкт, ані на земельну ділянку площею 28 га, здійснює рибогосподарську діяльність на території Олексіївської сільської ради.

Вартість цієї земельної ділянки складає 17 млн грн.

«Порушення норм законодавства, а також невжиття Олексіївською сільською радою заходів щодо захисту інтересів держави стали підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до Господарського суду Харківської області, який задоволено», – зазначили у прокуратурі.

Наразі земельну ділянку повернули до Олексіївської сільської ради.