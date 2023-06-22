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Подрядчик на Харьковщине заплатит 900 тыс. грн за недоделанный водопровод

Общество 09:11   22.06.2023
Оксана Горун
Подрядчик на Харьковщине заплатит 900 тыс. грн за недоделанный водопровод

Подрядчик взялся реконструировать систему водоснабжения в селе Барвенковского района. Но не выполнил работы полностью. Прокуратура обратилась в суд.

«Суд удовлетворил иск Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области к обществу с ограниченной ответственностью о расторжении договора и взыскании штрафных санкций в сумме более 900 тыс. грн», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

История недоделанного водопровода в селе Гавриловка Богодуховского района началась еще в 2018 году. Тогда местный сельсовет заключил договор с ООО-подрядчиком на выполнение реконструкции.

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«Прокуратурой установлено, что подрядчик выполнил работы не в полном объеме. В связи с нарушением условий договора обществу с ограниченной ответственностью начислены штрафные санкции и заявлено требование о расторжении договора», — сообщили о дальнейших событиях прокуроры.

Они обратились в Хозсуд Харьковской области. Судьи удовлетворили иск.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 09:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подрядчик взялся реконструировать систему водоснабжения в селе Барвенковского района. Но не выполнил работы полностью. Прокуратура обратилась в суд".