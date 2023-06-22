Подрядчик на Харьковщине заплатит 900 тыс. грн за недоделанный водопровод

Подрядчик взялся реконструировать систему водоснабжения в селе Барвенковского района. Но не выполнил работы полностью. Прокуратура обратилась в суд.

«Суд удовлетворил иск Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области к обществу с ограниченной ответственностью о расторжении договора и взыскании штрафных санкций в сумме более 900 тыс. грн», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

История недоделанного водопровода в селе Гавриловка Богодуховского района началась еще в 2018 году. Тогда местный сельсовет заключил договор с ООО-подрядчиком на выполнение реконструкции.

«Прокуратурой установлено, что подрядчик выполнил работы не в полном объеме. В связи с нарушением условий договора обществу с ограниченной ответственностью начислены штрафные санкции и заявлено требование о расторжении договора», — сообщили о дальнейших событиях прокуроры.

Они обратились в Хозсуд Харьковской области. Судьи удовлетворили иск.