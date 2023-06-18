Все показали пальцем, — Терехов рассказал, как Жилстрой-1 стал генподрядчиком
АО «Жилстрой-1» стало генподрядчиком, потому что так, в частности, решили представители других строительных компаний в городе, заявил мэр Игорь Терехов в интервью изданию «Радио Свобода».
Об этом Терехов сказал, отвечая на вопросы журналистки о том, почему Жилстрой-1 получает больше подрядов на восстановление Харькова, способствует ли такое преимущество для одной компании привлечению международных инвесторов и не заинтересован ли в этом сам городской голова.
«Нет никакого преимущества, прежде всего. На самом деле, нет», — утверждает Терехов.
«Что касается Жилстроя-1. Они разрабатывали проектно-сметную документацию вместе с другими строителями. Мы договорились со всеми строителями и строительными компаниями, которые работали и работают в городе, что генеральный подрядчик будет один. И я тогда сказал на круглом столе: «Кто будет, говорите?» Все показали пальцем на Жилстрой-1, как на наиболее опытного застройщика. И я сказал: «Хорошо, тогда Жилстрой-1 никаких денег генподрядных не получает ни с кого». Да? Да. Договорились. Только банковский процент. Все. И они стали генеральным подрядчиком», — сказал городской голова.
Читайте также: Харьков будет отстраивать не только «Жилстрой-1», он не монополист — Терехов
Терехов заверил, что его команда будет делать все для того, чтобы в город заходили иностранные инвесторы и строительные компании.
«Работ: реконструировать, строить — хватит всем», — уверен мэр.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Все показали пальцем, — Терехов рассказал, как Жилстрой-1 стал генподрядчиком»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 16:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Жилстрой-1» стало генподрядчиком, потому что так, в частности, решили представители других строительных компаний в городе, заявил мэр Игорь Терехов в интервью изданию «Радио Свобода».".