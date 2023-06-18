Все показали пальцем, — Терехов рассказал, как Жилстрой-1 стал генподрядчиком

АО «Жилстрой-1» стало генподрядчиком, потому что так, в частности, решили представители других строительных компаний в городе, заявил мэр Игорь Терехов в интервью изданию «Радио Свобода».

Об этом Терехов сказал, отвечая на вопросы журналистки о том, почему Жилстрой-1 получает больше подрядов на восстановление Харькова, способствует ли такое преимущество для одной компании привлечению международных инвесторов и не заинтересован ли в этом сам городской голова.

«Нет никакого преимущества, прежде всего. На самом деле, нет», — утверждает Терехов.

«Что касается Жилстроя-1. Они разрабатывали проектно-сметную документацию вместе с другими строителями. Мы договорились со всеми строителями и строительными компаниями, которые работали и работают в городе, что генеральный подрядчик будет один. И я тогда сказал на круглом столе: «Кто будет, говорите?» Все показали пальцем на Жилстрой-1, как на наиболее опытного застройщика. И я сказал: «Хорошо, тогда Жилстрой-1 никаких денег генподрядных не получает ни с кого». Да? Да. Договорились. Только банковский процент. Все. И они стали генеральным подрядчиком», — сказал городской голова.

Терехов заверил, что его команда будет делать все для того, чтобы в город заходили иностранные инвесторы и строительные компании.

«Работ: реконструировать, строить — хватит всем», — уверен мэр.