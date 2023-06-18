Усі показали пальцем, – Терехов розповів, як Житлобуд-1 став генпідрядником
АТ “Житлобуд-1” стало генпідрядником, тому що так, зокрема, вирішили представники інших будівельних компаній у Харкові, заявив мер Ігор Терехов в інтерв’ю виданню “Радіо Свобода“.
Про це Терехов сказав, відповідаючи на питання журналістки про те, чому Житлобуд-1 отримує більше підрядів на відновлення Харкова, чи сприяє така перевага для однієї компанії залученню міжнародних інвесторів і чи не зацікавлений у цьому сам міський голова.
“Немає жодної переваги, насамперед. Насправді, ні”, – стверджує Терехов.
“Що стосується Житлобуду-1. Вони розробляли проєктно-кошторисну документацію разом з іншими будівельниками. Ми домовилися зі всіма будівельниками та будівельними компаніями, які працювали та працюють в місті, що генеральний підрядник буде один. І я тоді сказав на круглому столі: «Хто буде, кажіть?» Усі показали пальцем на Житлобуд-1, як на найбільш досвідченого забудовника. І я сказав: «Добре, тоді Житлобуд-1 жодних грошей генпідрядних не отримує ні з кого». Так? Так. Домовилися. Тільки банківський процент. Усе. І вони стали генеральним підрядником”, – сказав міський голова.
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Терехов запевнив, що його команда робитиме все для того, щоб до міста заходили іноземні інвестори та інші будівельні компанії.
“Робіт – реконструювати, будувати – вистачить усім”, – упевнений мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 16:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Житлобуд-1” стало генпідрядником, тому що так, зокрема, вирішили представники інших будівельних компаній у Харкові, заявив мер Ігор Терехов в інтерв’ю виданню “Радіо Свобода”.".