Live
  • Неділя 18.06.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

Усі показали пальцем, – Терехов розповів, як Житлобуд-1 став генпідрядником

Політика 16:56   18.06.2023
Олена Нагорна
Усі показали пальцем, – Терехов розповів, як Житлобуд-1 став генпідрядником

АТ “Житлобуд-1” стало генпідрядником, тому що так, зокрема, вирішили представники інших будівельних компаній у Харкові, заявив мер Ігор Терехов в інтерв’ю виданню “Радіо Свобода.

Про це Терехов сказав, відповідаючи на питання журналістки про те, чому Житлобуд-1 отримує більше підрядів на відновлення Харкова, чи сприяє така перевага для однієї компанії залученню міжнародних інвесторів і чи не зацікавлений у цьому сам міський голова.

“Немає жодної переваги, насамперед. Насправді, ні”, – стверджує Терехов.

“Що стосується Житлобуду-1. Вони розробляли проєктно-кошторисну документацію разом з іншими будівельниками. Ми домовилися зі всіма будівельниками та будівельними компаніями, які працювали та працюють в місті, що генеральний підрядник буде один. І я тоді сказав на круглому столі: «Хто буде, кажіть?» Усі показали пальцем на Житлобуд-1, як на найбільш досвідченого забудовника. І я сказав: «Добре, тоді Житлобуд-1 жодних грошей генпідрядних не отримує ні з кого». Так? Так. Домовилися. Тільки банківський процент. Усе. І вони стали генеральним підрядником”, – сказав міський голова.

Читайте також: Харків відбудовуватиме не тільки “Житлобуд-1”, він не є монополістом – Терехов

Терехов запевнив, що його команда робитиме все для того, щоб до міста заходили іноземні інвестори та інші будівельні компанії.

“Робіт – реконструювати, будувати – вистачить усім”, – упевнений мер.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Авіаційний удар нанесли росіяни по Бударкам на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Авіаційний удар нанесли росіяни по Бударкам на Харківщині – Генштаб ЗСУ
16.06.2023
Село на Харківщині поблизу кордону обстріляла армія РФ: воно знеструмлене
Село на Харківщині поблизу кордону обстріляла армія РФ: воно знеструмлене
18.06.2023
Усі показали пальцем, – Терехов розповів, як Житлобуд-1 став генпідрядником
Усі показали пальцем, – Терехов розповів, як Житлобуд-1 став генпідрядником
18.06.2023
Дівчинка з Бабаїв пішла від дідуся в Харкові: вранці її знайшли зі знайомим
Дівчинка з Бабаїв пішла від дідуся в Харкові: вранці її знайшли зі знайомим
18.06.2023
Оркестр НГУ зіграв “Стефанію” на руїнах розбомбленої казарми в Харкові (відео)
Оркестр НГУ зіграв “Стефанію” на руїнах розбомбленої казарми в Харкові (відео)
18.06.2023
П’яний водій у Харкові пропонував копам 5 тисяч гривень хабаря
П’яний водій у Харкові пропонував копам 5 тисяч гривень хабаря
18.06.2023

Новини за темою:

16:56
Усі показали пальцем, – Терехов розповів, як Житлобуд-1 став генпідрядником
15:04
Дівчинка з Бабаїв пішла від дідуся в Харкові: вранці її знайшли зі знайомим
14:16
Боєць, що встановив у Харкові три рекорди, готується до четвертого (відео)
13:36
Косив траву і наступив на міну: на Харківщині чоловік отримав серйозну травму
11:54
Оркестр НГУ зіграв “Стефанію” на руїнах розбомбленої казарми в Харкові (відео)

  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Усі показали пальцем, – Терехов розповів, як Житлобуд-1 став генпідрядником»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 16:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Житлобуд-1” стало генпідрядником, тому що так, зокрема, вирішили представники інших будівельних компаній у Харкові, заявив мер Ігор Терехов в інтерв’ю виданню “Радіо Свобода”.".