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Підрядник на Харківщині заплатить 900 тис. грн за недороблений водгін

Суспільство 09:11   22.06.2023
Оксана Горун
Підрядник на Харківщині заплатить 900 тис. грн за недороблений водгін

Підрядник взявся реконструювати систему водопостачання в селі Барвінківського району. Але не виконав роботи повністю. Прокуратура звернулася до суду.

“Суд задовольнив позов Ізюмської окружної прокуратури Харківської області до товариства з обмеженою відповідальністю про розірвання договору та стягнення штрафних санкцій у сумі понад 900 тис. грн”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Історія недоробленого водогону в селі Гаврилівка Богодухівського району розпочалася ще 2018 року. Тоді місцева сільрада уклала договір з ТОВ-підрядником на виконання реконструкції.

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“Прокуратурою встановлено, що підрядник виконав роботи не в повному обсязі. У зв’язку з порушенням умов договору товариству з обмеженою відповідальністю нараховано штрафні санкції та заявлено вимогу про розірвання договору”, – повідомили про подальші події прокурори.

Вони звернулися до Господарського суду Харківської області. Судді задовольнили позов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрядник взявся реконструювати систему водопостачання в селі Барвінківського району. Але не виконав роботи повністю. Прокуратура звернулася до суду".