Підрядник на Харківщині заплатить 900 тис. грн за недороблений водгін
Підрядник взявся реконструювати систему водопостачання в селі Барвінківського району. Але не виконав роботи повністю. Прокуратура звернулася до суду.
“Суд задовольнив позов Ізюмської окружної прокуратури Харківської області до товариства з обмеженою відповідальністю про розірвання договору та стягнення штрафних санкцій у сумі понад 900 тис. грн”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Історія недоробленого водогону в селі Гаврилівка Богодухівського району розпочалася ще 2018 року. Тоді місцева сільрада уклала договір з ТОВ-підрядником на виконання реконструкції.
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“Прокуратурою встановлено, що підрядник виконав роботи не в повному обсязі. У зв’язку з порушенням умов договору товариству з обмеженою відповідальністю нараховано штрафні санкції та заявлено вимогу про розірвання договору”, – повідомили про подальші події прокурори.
Вони звернулися до Господарського суду Харківської області. Судді задовольнили позов.
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Ви читали новину: «Підрядник на Харківщині заплатить 900 тис. грн за недороблений водгін»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 09:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрядник взявся реконструювати систему водопостачання в селі Барвінківського району. Але не виконав роботи повністю. Прокуратура звернулася до суду".