Ракетный удар: Синегубов сообщил о повреждениях в Холодногорском районе
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в ночь на 24 июня россияне ударили ракетами не только по Слободскому, но и по Холодногорскому району Харькова.
«Зафиксированы попадания в газовую трубу, спасатели ликвидируют возгорание. В Холодногорском районе в результате ударной волны есть поврежденные авто. По предварительной информации, пострадавших нет», — пишет Синегубов.
Напомним, около 3-х часов ночи в Харьковской области начали греметь взрывы. Как сообщил Синегубов, российские оккупанты выпустили по меньшей мере три ракеты по городу Харьков. Предварительно, из комплекса С-300. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, три «прилета» зафиксировано в Слободском районе. Одна из ракет попала в газовую трубу. Начался пожар, на месте работают подразделения ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 04:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в ночь на 24 июня россияне ударили ракетами не только по Слободскому, но и по Холодногорскому району Харькова.".