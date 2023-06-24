Ракетный удар: Синегубов сообщил о повреждениях в Холодногорском районе

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в ночь на 24 июня россияне ударили ракетами не только по Слободскому, но и по Холодногорскому району Харькова.

«Зафиксированы попадания в газовую трубу, спасатели ликвидируют возгорание. В Холодногорском районе в результате ударной волны есть поврежденные авто. По предварительной информации, пострадавших нет», — пишет Синегубов.

Напомним, около 3-х часов ночи в Харьковской области начали греметь взрывы. Как сообщил Синегубов, российские оккупанты выпустили по меньшей мере три ракеты по городу Харьков. Предварительно, из комплекса С-300. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, три «прилета» зафиксировано в Слободском районе. Одна из ракет попала в газовую трубу. Начался пожар, на месте работают подразделения ГСЧС.