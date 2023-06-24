Ракетний удар: Синєгубов повідомив про пошкодження в Холодногірському районі
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в ніч проти 24 червня росіяни вдарили ракетами не лише по Слобідському, а й по Холодногірському району Харкова.
“Зафіксовані влучання в газову трубу, рятувальники ліквідовують загоряння. У Холодногірському районі внаслідок ударної хвилі є пошкоджені авто. За попередньою інформацією, постраждалих немає”, – пише Синєгубов.
Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Харківській області почали гриміти вибухи. Як повідомив Синєгубов, російські окупанти випустили щонайменше три ракети по місту Харків. Попередньо, з комплексу С-300. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, три “прильоти” зафіксовано у Слобідському районі. Одна з ракет влучила в газову трубу. Почалася пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 04:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в ніч проти 24 червня росіяни вдарили ракетами не лише по Слобідському, а й по Холодногірському району Харкова.".