Ракетний удар: Синєгубов повідомив про пошкодження в Холодногірському районі

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в ніч проти 24 червня росіяни вдарили ракетами не лише по Слобідському, а й по Холодногірському району Харкова.

“Зафіксовані влучання в газову трубу, рятувальники ліквідовують загоряння. У Холодногірському районі внаслідок ударної хвилі є пошкоджені авто. За попередньою інформацією, постраждалих немає”, – пише Синєгубов.

Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Харківській області почали гриміти вибухи. Як повідомив Синєгубов, російські окупанти випустили щонайменше три ракети по місту Харків. Попередньо, з комплексу С-300. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, три “прильоти” зафіксовано у Слобідському районі. Одна з ракет влучила в газову трубу. Почалася пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС.