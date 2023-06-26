РФ из артиллерии обстреляла Купянск: прокуратура показала последствия (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
25 июня около 23:05 оккупанты из артиллерии обстреляли город Купянск на Харьковщине.
В городе повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Враг также не прекращал удары и по Купянскому району. В селе Колесниковка повреждены два частных дома. В результате вражеского обстрела села Отрадное повреждена техника и здания сельхозпредприятия», — добавили в прокуратуре.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 13:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 июня около 23:05 оккупанты из артиллерии обстреляли город Купянск на Харьковщине.".