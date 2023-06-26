РФ из артиллерии обстреляла Купянск: прокуратура показала последствия (фото)

25 июня около 23:05 оккупанты из артиллерии обстреляли город Купянск на Харьковщине.

В городе повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Враг также не прекращал удары и по Купянскому району. В селе Колесниковка повреждены два частных дома. В результате вражеского обстрела села Отрадное повреждена техника и здания сельхозпредприятия», — добавили в прокуратуре.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).