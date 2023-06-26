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РФ из артиллерии обстреляла Купянск: прокуратура показала последствия (фото)

Происшествия 13:04   26.06.2023
Виктория Яковенко
РФ из артиллерии обстреляла Купянск: прокуратура показала последствия (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

25 июня около 23:05 оккупанты из артиллерии обстреляли город Купянск на Харьковщине.

В городе повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Враг также не прекращал удары и по Купянскому району. В селе Колесниковка повреждены два частных дома. В результате вражеского обстрела села Отрадное повреждена техника и здания сельхозпредприятия», — добавили в прокуратуре.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 13:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 июня около 23:05 оккупанты из артиллерии обстреляли город Купянск на Харьковщине.".