РФ з артилерії обстріляла Куп’янськ: прокуратура показала наслідки (фото)

25 червня близько 23:05 окупанти з артилерії обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині.

У місті пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Ворог також не припиняв удари і по Куп’янському району. У cелі Колісниківка пошкоджено два приватних домоволодіння. Внаслідок ворожого обстрілу села Отрадне пошкоджено техніку та будівлі сільгосппідприємства», – додали у прокуратурі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).