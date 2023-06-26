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РФ з артилерії обстріляла Куп’янськ: прокуратура показала наслідки (фото)

Події 13:04   26.06.2023
Вікторія Яковенко
РФ з артилерії обстріляла Куп’янськ: прокуратура показала наслідки (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

25 червня близько 23:05 окупанти з артилерії обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині.

У місті пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Ворог також не припиняв удари і по Куп’янському району. У cелі Колісниківка пошкоджено два приватних домоволодіння. Внаслідок ворожого обстрілу села Отрадне пошкоджено техніку та будівлі сільгосппідприємства», – додали у прокуратурі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 13:04;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 червня близько 23:05 окупанти з артилерії обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині.".