Энергетики запитали село на Изюмщине, где осталась треть жителей (фото)

Свет вернули в деоккупированное село Студенок Оскольской громады на Харьковщине.

Об этом сообщили в ХОВА. По словам энергетиков, ремонтные работы в селе усложняли плотная заминированность территории и особенности местного рельефа.

«Поля, болота, река Северский Донец, погодные условия, работа саперов – все эти факторы влияли на нас. Но шаг за шагом мы поднимали нашу сеть и, наконец, можем отчитываться о возобновлении электроснабжения в одном из крупнейших населенных пунктов района», — рассказали в АО «Харьковоблэнерго».

Там также добавили, что до полномасштабного вторжения населения Студенка составляло 1450 человек. Сейчас в селе проживает около 500 жителей.