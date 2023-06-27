Энергетики запитали село на Изюмщине, где осталась треть жителей (фото)
Фото: ХОВА
Свет вернули в деоккупированное село Студенок Оскольской громады на Харьковщине.
Об этом сообщили в ХОВА. По словам энергетиков, ремонтные работы в селе усложняли плотная заминированность территории и особенности местного рельефа.
«Поля, болота, река Северский Донец, погодные условия, работа саперов – все эти факторы влияли на нас. Но шаг за шагом мы поднимали нашу сеть и, наконец, можем отчитываться о возобновлении электроснабжения в одном из крупнейших населенных пунктов района», — рассказали в АО «Харьковоблэнерго».
Там также добавили, что до полномасштабного вторжения населения Студенка составляло 1450 человек. Сейчас в селе проживает около 500 жителей.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 11:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Свет вернули в деоккупированное село Студенок Оскольской громады на Харьковщине.".