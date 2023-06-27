Енергетики заживили село на Ізюмщині, де залишилася третина мешканців (фото)

Світло повернули у деокуповане село Студенок Оскільської громади на Харківщині.

Про це повідомили у ХОВА. За словами енергетиків, ремонтні роботи у селі ускладнювала щільна замінованість території та особливості місцевого рельєфу.

«Поля, болота, річка Сіверський Донець, погодні умови, робота саперів – усі ці чинники впливали на нас. Але крок за кроком ми підіймали нашу мережу і нарешті можемо звітувати про відновлення електропостачання в одному з найбільших населених пунктів району», – розповіли в АТ «Харківобленерго».

Там також додали, що до повномасштабного вторгнення населення Студенка складало 1450 людей. Зараз в селі проживає близько 500 мешканців.