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Противник начал серию атак на Купянском и Лиманском направлениях — Машовец

Происшествия 11:06   27.06.2023
Оксана Горун
Противник начал серию атак на Купянском и Лиманском направлениях — Машовец Фото: карта DeepState

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил о ситуации на восточном фронте — на Купянском и Лиманском направлениях.

«На Лиманском и Купянском направлениях (для нас это Сватовское направление и направление на Кременную-Рубежное) противник пару дней назад начал очередную серию атак с целью таки выйти на рубеж по р. Жеребец и вытеснить, в конце концов, наши войска из района Белогоровки (верхн.) и желательно со всего Северского выступа. Пока ничего толкового у него из этого не получается», — сообщил Машовец.

По его информации противник пытался пробиться за дорогу Купянск — Сватово, атакуя из района севернее села Куземовка в направлении Берестового.

Россияне ходили в атаку на Берестовое
Фото: карта DeepState

«Пробиться за дорогу Купянск – Сватово на этом участке ему так и не удалось, атакующие подразделения противника были вынуждены отойти на исходные рубежи», — отметил Машовец.

Также, по его данным, армии РФ не удалась контратака в Луганской области — под Белогоровкой. Там россияне пытались контратаковать украинскую тактическую группу, которая наступает на село Яковлевка.

«Так сказать, «классическая» контратака, которая, однако, мягко говоря – «не удалась». Более того, противник был вынужден отойти на Яковлевку, потеряв свои две позиции (передовые подразделения ВСУ продвинулись здесь почти на 1 км)», — проинформировал обозреватель.

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Также российские десантники остановились в районе Серебрянского лесничества, попав под плотный минометный огонь.

«Что касается дальнейших перспектив развития ситуации в северной части Луганской области (вокруг Северского выступа и на Сватовском направлении) выскажу мнение, что, скорее всего, противник продолжит свои попытки «активничать» (то есть атаковать и проводить штурмовые действия) на отдельных участках и направлениях, пытаясь решить ряд актуальных для него тактических задач», — спрогнозировал Машовец.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил о ситуации на восточном фронте — на Купянском и Лиманском направлениях".