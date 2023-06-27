Противник начал серию атак на Купянском и Лиманском направлениях — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил о ситуации на восточном фронте — на Купянском и Лиманском направлениях.

«На Лиманском и Купянском направлениях (для нас это Сватовское направление и направление на Кременную-Рубежное) противник пару дней назад начал очередную серию атак с целью таки выйти на рубеж по р. Жеребец и вытеснить, в конце концов, наши войска из района Белогоровки (верхн.) и желательно со всего Северского выступа. Пока ничего толкового у него из этого не получается», — сообщил Машовец.

По его информации противник пытался пробиться за дорогу Купянск — Сватово, атакуя из района севернее села Куземовка в направлении Берестового.

«Пробиться за дорогу Купянск – Сватово на этом участке ему так и не удалось, атакующие подразделения противника были вынуждены отойти на исходные рубежи», — отметил Машовец.

Также, по его данным, армии РФ не удалась контратака в Луганской области — под Белогоровкой. Там россияне пытались контратаковать украинскую тактическую группу, которая наступает на село Яковлевка.

«Так сказать, «классическая» контратака, которая, однако, мягко говоря – «не удалась». Более того, противник был вынужден отойти на Яковлевку, потеряв свои две позиции (передовые подразделения ВСУ продвинулись здесь почти на 1 км)», — проинформировал обозреватель.

Также российские десантники остановились в районе Серебрянского лесничества, попав под плотный минометный огонь.

«Что касается дальнейших перспектив развития ситуации в северной части Луганской области (вокруг Северского выступа и на Сватовском направлении) выскажу мнение, что, скорее всего, противник продолжит свои попытки «активничать» (то есть атаковать и проводить штурмовые действия) на отдельных участках и направлениях, пытаясь решить ряд актуальных для него тактических задач», — спрогнозировал Машовец.