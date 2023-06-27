Live
  • Вівторок 27.06.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.92
    • 🟢

Противник почав серію атак на Куп’янському та Лиманському напрямках – Машовець

Події 11:06   27.06.2023
Оксана Горун
Противник почав серію атак на Куп’янському та Лиманському напрямках – Машовець Фото: мапа DeepState

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив про ситуацію на східному фронті – на Куп’янському та Лиманському напрямках.

“На Лиманському та Куп’янському напрямках (для нас це Сватівський напрямок та напрямок на Кремінну-Рубіжне) противник пару днів тому почав чергову серію атак з метою таки вийти на кордон по р. Жеребець і витіснити, зрештою, наші війська з району Білогорівки (верхн.) і бажано з усього Сіверського виступу. Поки що нічого розумного у нього з цього не виходить”, – повідомив Машовець.

За його інформацією противник намагався пробитися за дорогу Куп’янськ – Сватове, атакуючи з району на північ від села Куземівка у напрямку Берестового.

Росіяни ходили в атаку на Берестове
Фото: мапа DeepState

“Пробитися за дорогу Куп’янськ – Сватове на цій ділянці йому так і не вдалося, атакуючі підрозділи противника були змушені відійти на вихідні рубежі”, – зазначив Машовець.

Також, за його даними, армії РФ не вдалася контратака на Луганщині – під Білогорівкою. Там росіяни намагалися контратакувати українську тактичну групу, яка веде наступ на село Яківлівка.

“Так сказати, “класична” контратака, яка, проте, м’яко кажучи – “не вдалася”. Щобільше, противник був змушений відійти на Яківлівку, втративши свої дві позиції (передові підрозділи ЗСУ просунулися тут майже на 1 км)”, – поінформував оглядач.

Читайте також:  Українські сили утримують позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW

Також російські десантники зупинилися в районі Серебрянського лісництва, потрапивши під щільний мінометний вогонь.

“Що стосується подальших перспектив розвитку ситуації у північній частині Луганської області (навколо Сіверського виступу та на Сватівському напрямку) висловлю думку, що, швидше за все, противник продовжить свої спроби “активничати” (тобто атакувати та проводити штурмові дії) на окремих ділянках та напрямках, намагаючись вирішити низку актуальних для нього тактичних завдань”, – спрогнозував Машовець.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Розмінування Харківщини: де ще сьогодні буде «гучно»
Розмінування Харківщини: де ще сьогодні буде «гучно»
27.06.2023
«Хто тобі дав гроші?» Співачка Лобода, яка розважала рф, образила харків’янку
«Хто тобі дав гроші?» Співачка Лобода, яка розважала рф, образила харків’янку
25.06.2023
Сьогодні 27 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 червня: яке свято та день в історії
27.06.2023
Харківська чиновниця, спіймана на хабарі, заплатила заставу 1 млн грн
Харківська чиновниця, спіймана на хабарі, заплатила заставу 1 млн грн
27.06.2023
Буде гучно: на Харківщині планують два підриви
Буде гучно: на Харківщині планують два підриви
27.06.2023
Противник почав серію атак на Куп’янському та Лиманському напрямках – Машовець
Противник почав серію атак на Куп’янському та Лиманському напрямках – Машовець
27.06.2023

Новини за темою:

11:06
Противник почав серію атак на Куп’янському та Лиманському напрямках – Машовець
08:05
Українські сили утримують позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
07:21
Армія РФ наступала на Куп’янському напрямку – Генштаб (карта)
21:20
Вчать долати стрес через війну: де в Харкові з дітьми працюють психологи
08:22
Загиблих за минулий тиждень у ворога у 8 разів більше, ніж у нас – Маляр

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Противник почав серію атак на Куп’янському та Лиманському напрямках – Машовець»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 11:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив про ситуацію на східному фронті – на Куп’янському та Лиманському напрямках".