Противник почав серію атак на Куп’янському та Лиманському напрямках – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив про ситуацію на східному фронті – на Куп’янському та Лиманському напрямках.

“На Лиманському та Куп’янському напрямках (для нас це Сватівський напрямок та напрямок на Кремінну-Рубіжне) противник пару днів тому почав чергову серію атак з метою таки вийти на кордон по р. Жеребець і витіснити, зрештою, наші війська з району Білогорівки (верхн.) і бажано з усього Сіверського виступу. Поки що нічого розумного у нього з цього не виходить”, – повідомив Машовець.

За його інформацією противник намагався пробитися за дорогу Куп’янськ – Сватове, атакуючи з району на північ від села Куземівка у напрямку Берестового.

“Пробитися за дорогу Куп’янськ – Сватове на цій ділянці йому так і не вдалося, атакуючі підрозділи противника були змушені відійти на вихідні рубежі”, – зазначив Машовець.

Також, за його даними, армії РФ не вдалася контратака на Луганщині – під Білогорівкою. Там росіяни намагалися контратакувати українську тактичну групу, яка веде наступ на село Яківлівка.

“Так сказати, “класична” контратака, яка, проте, м’яко кажучи – “не вдалася”. Щобільше, противник був змушений відійти на Яківлівку, втративши свої дві позиції (передові підрозділи ЗСУ просунулися тут майже на 1 км)”, – поінформував оглядач.

Також російські десантники зупинилися в районі Серебрянського лісництва, потрапивши під щільний мінометний вогонь.

“Що стосується подальших перспектив розвитку ситуації у північній частині Луганської області (навколо Сіверського виступу та на Сватівському напрямку) висловлю думку, що, швидше за все, противник продовжить свої спроби “активничати” (тобто атакувати та проводити штурмові дії) на окремих ділянках та напрямках, намагаючись вирішити низку актуальних для нього тактичних завдань”, – спрогнозував Машовець.