ВСУ ювелирно уничтожают россиян под Купянском и Лиманом — Сырский (видео)
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как на Лимано-Купянском направлении работает 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.
Защитники уничтожают россиян ювелирными сбросами с БпЛА, написал Сырский и добавил, что это качественная работа.
Видео: Александр Сырский
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 20:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как на Лимано-Купянском направлении работает 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.".