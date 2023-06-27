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ВСУ ювелирно уничтожают россиян под Купянском и Лиманом — Сырский (видео)

Общество 20:52   27.06.2023
Елена Нагорная
ВСУ ювелирно уничтожают россиян под Купянском и Лиманом — Сырский (видео)

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как на Лимано-Купянском направлении работает 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

Защитники уничтожают россиян ювелирными сбросами с БпЛА, написал Сырский и добавил, что это качественная работа.

Видео: Александр Сырский

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 20:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как на Лимано-Купянском направлении работает 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.".