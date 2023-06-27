ВСУ ювелирно уничтожают россиян под Купянском и Лиманом — Сырский (видео)

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как на Лимано-Купянском направлении работает 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

Защитники уничтожают россиян ювелирными сбросами с БпЛА, написал Сырский и добавил, что это качественная работа.

Видео: Александр Сырский