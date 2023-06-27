ЗСУ ювелірно знищують росіян під Куп’янськом і Лиманом – Сирський (відео)
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як на Лимано-Куп’янському напрямку працює 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.
Захисники знищують росіян ювелірними скидами з БпЛА, написав Сирський та додав, що це якісна робота.
Відео: Олександр Сирський
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 20:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як на Лимано-Куп’янському напрямку працює 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.".