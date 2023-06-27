ЗСУ ювелірно знищують росіян під Куп’янськом і Лиманом – Сирський (відео)

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як на Лимано-Куп’янському напрямку працює 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

Захисники знищують росіян ювелірними скидами з БпЛА, написав Сирський та додав, що це якісна робота.

Відео: Олександр Сирський