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ЗСУ ювелірно знищують росіян під Куп’янськом і Лиманом – Сирський (відео)

Суспільство 20:52   27.06.2023
Олена Нагорна
ЗСУ ювелірно знищують росіян під Куп’янськом і Лиманом – Сирський (відео)

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як на Лимано-Куп’янському напрямку працює 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

Захисники знищують росіян ювелірними скидами з БпЛА, написав Сирський та додав, що це якісна робота.

Відео: Олександр Сирський

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 20:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як на Лимано-Куп’янському напрямку працює 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.".