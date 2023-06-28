16-летней девушке продали стики к электронным сигаретам под Харьковом

В городе Люботин полицейские зафиксировали, как несовершеннолетняя без паспорта купила стик к электронным сигаретам, сообщили в полиции Харьковской области.

Продавщица не спросила возраст и документы у 16-летней девушки и продала ей стики для электронных сигарет. Поэтому в отношении реализатора полисмены составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами потребления табачных изделий без их сгорания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сотрудники ювенальной превенции зафиксировали правонарушение во время профилактического рейда.

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