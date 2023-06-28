Live
  • Среда 28.06.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.02
    • 🟢

16-летней девушке продали стики к электронным сигаретам под Харьковом

Происшествия 17:16   28.06.2023
Оксана Якушко
16-летней девушке продали стики к электронным сигаретам под Харьковом

В городе Люботин полицейские зафиксировали, как несовершеннолетняя без паспорта купила стик к электронным сигаретам, сообщили в полиции Харьковской области.

Продавщица не спросила возраст и документы у 16-летней девушки и продала ей стики для электронных сигарет. Поэтому в отношении реализатора полисмены составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами потребления табачных изделий без их сгорания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сотрудники ювенальной превенции зафиксировали правонарушение во время профилактического рейда.

Читайте также: Двое подростков удрали из детдома под Лозовой на электричке в Харьков

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
27.06.2023
Нацкомиссия рекомендует переименовать на Харьковщине два города и сотню сел
Нацкомиссия рекомендует переименовать на Харьковщине два города и сотню сел
28.06.2023
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
27.06.2023
Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями
Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями
27.06.2023
Привлечь внимание к Каховской ГЭС: харьковчанка 85 минут провела в аквариуме
Привлечь внимание к Каховской ГЭС: харьковчанка 85 минут провела в аквариуме
27.06.2023
Трое погибших: оккупанты обстреляли Волчанскую громаду — Синегубов
Трое погибших: оккупанты обстреляли Волчанскую громаду — Синегубов
28.06.2023

Новости по теме:

16:48
Публицист Казарин, освобождавший Харьковщину, презентует свою книгу в Харькове
15:46
В Харькове на Окружной дороге ремонтируют мост, поврежденный обстрелами (фото)
14:52
В Харькове недобросовестного арендатора заставили вернуть землю за 100 млн грн
14:30
В Харькове установили мемориальную доску одному из создателей Конституции
22:23
Пуски ракет вражеской авиацией: жителей Харьковщины призывают быть в укрытиях

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «16-летней девушке продали стики к электронным сигаретам под Харьковом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 17:16;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Люботин полицейские зафиксировали, как несовершеннолетняя без паспорта купила стик к электронным сигаретам, сообщили в полиции Харьковской области.".