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16-річній дівчині продали стіки до електронних цигарок під Харковом

Події 17:16   28.06.2023
Оксана Якушко
16-річній дівчині продали стіки до електронних цигарок під Харковом

У місті Люботин поліцейські зафіксували, як неповнолітня придбала стік до електронних цигарок без паспорта, повідомили у поліції Харківської області.

Продавчиня не запитала вік та документи у 16-річної  дівчини і продала їй стіки для електронних цигарок. Тому щодо реалізатора полісмени склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Працівники ювенальної превенції ХРУП № 1 зафіксували правопорушення під час профілактичного рейду у Люботині.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 17:16;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Люботин поліцейські зафіксували, як неповнолітня придбала стік до електронних цигарок без паспорта, повідомили у поліції Харківської області.".