16-річній дівчині продали стіки до електронних цигарок під Харковом
У місті Люботин поліцейські зафіксували, як неповнолітня придбала стік до електронних цигарок без паспорта, повідомили у поліції Харківської області.
Продавчиня не запитала вік та документи у 16-річної дівчини і продала їй стіки для електронних цигарок. Тому щодо реалізатора полісмени склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Працівники ювенальної превенції ХРУП № 1 зафіксували правопорушення під час профілактичного рейду у Люботині.
Читайте також: Двоє підлітків утекли із дитбудинку під Лозовою електричкою до Харкова
Новини за темою:
Ви читали новину: «16-річній дівчині продали стіки до електронних цигарок під Харковом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 17:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Люботин поліцейські зафіксували, як неповнолітня придбала стік до електронних цигарок без паспорта, повідомили у поліції Харківської області.".