16-річній дівчині продали стіки до електронних цигарок під Харковом

У місті Люботин поліцейські зафіксували, як неповнолітня придбала стік до електронних цигарок без паспорта, повідомили у поліції Харківської області.

Продавчиня не запитала вік та документи у 16-річної дівчини і продала їй стіки для електронних цигарок. Тому щодо реалізатора полісмени склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Працівники ювенальної превенції ХРУП № 1 зафіксували правопорушення під час профілактичного рейду у Люботині.