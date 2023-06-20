Двоє підлітків утекли з дитбудинку під Лозовою електричкою до Харкова

Двох підлітків-втікачів поліція знайшла на станції «Південний вокзал» у Харкові, повідомила Харківська обласна поліція.

Про втечу двох підлітків із дитячого будинку сімейного типу поліцію повідомили 20 червня о 08:30. Мешканець села Бунакове Лозівської територіальної громади розповів, що коли лягали спати, двоє хлопців 15 та 16 років були вдома, а вранці вони вже зникли.

Поліція з’ясувала, що неповнолітні перебували в місті Первомайський та, можливо, сіли на електричку. Працівники Лозівського районного відділу поліції орієнтували колег з поліції по всіх можливих напрямках руху хлопців.

Вже о 09:50 працівники відділу поліції в метрополітені Харкова виявили хлопців у вестибюлі станції метро «Південний вокзал».

Працівники Лозівського районного відділу поліції поїхали до Харкова, щоб забрати дітей і повернути їх опікунам.