Двое подростков удрали из детдома под Лозовой на электричке в Харьков
Двоих беглых подростков полиция нашла на станции «Южный вокзал» в Харькове, сообщила Харьковская областная полиция.
О побеге двух подростков из детского дома семейного типа в полицию сообщили 20 июня в 08:30. Житель села Бунаково Лозовской территориальной громады рассказал, что когда ложились спать, двое парней 15 и 16 лет были дома, а утром они уже исчезли.
Полиция выяснила, что несовершеннолетние находились в Первомайском и, возможно, сели на электричку.
Сотрудники Лозовского районного отдела полиции сориентировали коллег из полиции по всем возможным направлениям движения ребят.
Уже в 09:50 сотрудники отдела полиции в метрополитене Харькова обнаружили ребят в вестибюле станции метро «Южный вокзал».
Работники Лозовского районного отдела полиции поехали в Харьков, чтобы забрать детей и вернуть их опекунам.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 18:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих беглых подростков полиция нашла на станции «Южный вокзал» в Харькове, сообщила Харьковская областная полиция.".