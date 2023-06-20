Двое подростков удрали из детдома под Лозовой на электричке в Харьков

Двоих беглых подростков полиция нашла на станции «Южный вокзал» в Харькове, сообщила Харьковская областная полиция.

О побеге двух подростков из детского дома семейного типа в полицию сообщили 20 июня в 08:30. Житель села Бунаково Лозовской территориальной громады рассказал, что когда ложились спать, двое парней 15 и 16 лет были дома, а утром они уже исчезли.

Полиция выяснила, что несовершеннолетние находились в Первомайском и, возможно, сели на электричку.

Сотрудники Лозовского районного отдела полиции сориентировали коллег из полиции по всем возможным направлениям движения ребят.

Уже в 09:50 сотрудники отдела полиции в метрополитене Харькова обнаружили ребят в вестибюле станции метро «Южный вокзал».

Работники Лозовского районного отдела полиции поехали в Харьков, чтобы забрать детей и вернуть их опекунам.

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