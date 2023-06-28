Завтра в Харькове на Салтовке не будут ходить трамваи

Завтра, 29 июня, трамваи №6 и 8 в переулке Салтовском и на Салтовском шоссе, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «602-й микрорайон», не будут ходить с 9:30 до 15:30.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№6: разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — в-д Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».