Завтра в Харькове на Салтовке не будут ходить трамваи
Завтра, 29 июня, трамваи №6 и 8 в переулке Салтовском и на Салтовском шоссе, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «602-й микрорайон», не будут ходить с 9:30 до 15:30.
Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры
В это время трамваи будут курсировать следующим образом:
№6: разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей;
№8: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — в-д Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 17:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 29 июня, трамваи №6 и 8 в переулке Салтовском и на Салтовском шоссе, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «602-й микрорайон», не будут ходить с 9:30 до 15:30.".