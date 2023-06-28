Завтра у Харкові на Салтівці не ходитимуть трамваї
Завтра, 29 червня, трамваї №6 та 8 у провулку Салтівському та на Салтівському шосе, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «602-й мікрорайон» не ходитимуть з 9:30 до 15:30.
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
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Ви читали новину: «Завтра у Харкові на Салтівці не ходитимуть трамваї»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 17:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 29 червня, трамваї №6 та 8 у провулку Салтівському та на Салтівському шосе, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «602-й мікрорайон» не ходитимуть з 9:30 до 15:30.".