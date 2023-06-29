Харьковчан предупреждают о взрывах: в Циркунах работают саперы
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В Циркуновской громаде Харьковского района Харьковской области до полудня 29 июня будут работать саперы.
«С 11:00 до 12:00 будут проводиться контролируемые подрывы в районе села Циркуны», — сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 10:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Циркуновской громаде Харьковского района Харьковской области до полудня 29 июня будут работать саперы.".