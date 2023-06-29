Харьковчан предупреждают о взрывах: в Циркунах работают саперы

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В Циркуновской громаде Харьковского района Харьковской области до полудня 29 июня будут работать саперы.

«С 11:00 до 12:00 будут проводиться контролируемые подрывы в районе села Циркуны», — сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.