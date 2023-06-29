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Харьковчан предупреждают о взрывах: в Циркунах работают саперы

Общество 10:39   29.06.2023
Елена Нагорная
Харьковчан предупреждают о взрывах: в Циркунах работают саперы Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В Циркуновской громаде Харьковского района Харьковской области до полудня 29 июня будут работать саперы.

«С 11:00 до 12:00 будут проводиться контролируемые подрывы в районе села Циркуны», — сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 10:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Циркуновской громаде Харьковского района Харьковской области до полудня 29 июня будут работать саперы.".