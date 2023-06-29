Харків’ян попереджають про вибухи: у районі Циркунів працюють сапери
У Циркунівській громаді Харківського району Харківської області до опівдня 29 червня працюватимуть сапери.
“З 11:00 до 12:00 проводитимуться контрольовані підриви в районі села Циркуни”, – повідомляє пресслужба Харківської ОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 10:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Циркунівській громаді Харківського району Харківської області до опівдня 29 червня працюватимуть сапери.".