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Харків’ян попереджають про вибухи: у районі Циркунів працюють сапери

Суспільство 10:39   29.06.2023
Олена Нагорна
Харків’ян попереджають про вибухи: у районі Циркунів працюють сапери

У Циркунівській громаді Харківського району Харківської області до опівдня 29 червня працюватимуть сапери.

“З 11:00 до 12:00 проводитимуться контрольовані підриви в районі села Циркуни”, – повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 10:39;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Циркунівській громаді Харківського району Харківської області до опівдня 29 червня працюватимуть сапери.".