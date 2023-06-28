Під Ізюмом знайшли підступні міни, що вибухають при зусиллі від 5 кг (відео)
27 червня сапери зведеного загону ДСНС проводили розмінування лінії електропередачі у селі Кам’янка, що на околиці міста Ізюм Харківської області.
Протягом дня у щільній та густій рослинності, яка значно ускладнює роботи, знайшли 9 протипіхотних мін “пелюстка”, пише ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Такі міни взагалі малопомітні, невеликі за розміром, встановлюються за допомогою дистанційного мінування, утворюючи некеровані мінні поля. Ця підступна міна призначена для травмування і каліцтва людей. Під час підриву людина дістає значних поранень ніг. Також можлива смерть внаслідок великої крововтрати за умови несвоєчасної медичної допомоги. Для її спрацювання достатньо натиснути із зусиллям 5–25 кг, рідка вибухівка вагою 40 грамів гарантовано уражає кінцівки”, – застерігають у ДСНС.
Саперам траплялися міни із самоліквідаторами, які не спрацювали. Вони повинні знешкоджуватися на місці та становлять велику небезпеку, насамперед для цивільних.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 18:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 червня сапери зведеного загону ДСНС проводили розмінування лінії електропередачі у селі Кам’янка, що на околиці міста Ізюм Харківської області.".