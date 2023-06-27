500-кілограмову авіабомбу знайшли сапери у Вовчанську на Харківщині (фото)
Авіабомбу ФАБ-500, а також сім шрапнельних, корегувальних та осколково-фугасних артилерійських снарядів калібрів 152 мм знайшли сапери 27 червня під час розмінування у місті Вовчанськ Чугуївського району.
Як повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС, усі ці боєприпаси виявили у приватному секторі, на місцевих підприємствах та на відкритій території.
Роботи проводили сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 20:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авіабомбу ФАБ-500, а також сім шрапнельних, корегувальних та осколково-фугасних артилерійських снарядів калібрів 152 мм знайшли сапери 27 червня під час розмінування у місті Вовчанськ Чугуївського району.".