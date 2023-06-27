500-килограммовую авиабомбу нашли саперы в Волчанске на Харьковщине (фото)

Авиабомбу ФАБ-500, а также семь шрапнельных, корректируемых и осколочно-фугасных артиллерийских снарядов калибров 152 мм нашли саперы 27 июня во время разминирования в городе Волчанск Чугуевского района.

Как сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС, все эти боеприпасы обнаружили в частном секторе, на местных предприятиях и на открытой территории.

Работы проводили саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области