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500-килограммовую авиабомбу нашли саперы в Волчанске на Харьковщине (фото)

Общество 20:07   27.06.2023
Елена Нагорная
500-килограммовую авиабомбу нашли саперы в Волчанске на Харьковщине (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Авиабомбу ФАБ-500, а также семь шрапнельных, корректируемых и осколочно-фугасных артиллерийских снарядов калибров 152 мм нашли саперы 27 июня во время разминирования в городе Волчанск Чугуевского района.

Как сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС, все эти боеприпасы обнаружили в частном секторе, на местных предприятиях и на открытой территории.

Работы проводили саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 20:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиабомбу ФАБ-500, а также семь шрапнельных, корректируемых и осколочно-фугасных артиллерийских снарядов калибров 152 мм нашли саперы 27 июня во время разминирования в городе Волчанск Чугуевского района.".