Под Изюмом нашли коварные мины, взрывающиеся при усилии от 5 кг (фото, видео)
27 июня саперы сводного отряда ГСЧС проводили разминирование линии электропередачи в селе Каменка на окраине города Изюм Харьковской области.
В течение дня в плотной и густой растительности, которая значительно усложняет работы, нашли 9 противопехотных мин «лепесток», пишет ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Такие мины вообще малозаметны, небольшие по размеру, устанавливаются с помощью дистанционного минирования, образуя неуправляемые минные поля. Эта коварная мина предназначена для травмирования и увечья людей. Во время подрыва человек получает значительные ранения ног. Также возможна смерть вследствие большой кровопотери при условии несвоевременной медицинской помощи. Для ее срабатывания достаточно нажать с усилием 5-25 кг, жидкая взрывчатка весом 40 граммов гарантированно поражает конечности», — предостерегают в ГСЧС.
Саперам попадались мины с самоликвидаторами, которые не сработали. Они должны обезвреживаться на месте и представляют большую опасность, в первую очередь для гражданских.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 18:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 июня саперы сводного отряда ГСЧС проводили разминирование линии электропередачи в селе Каменка на окраине города Изюм Харьковской области.".