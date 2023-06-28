Live
  • Среда 28.06.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.02
    • 🟢

Под Изюмом нашли коварные мины, взрывающиеся при усилии от 5 кг (фото, видео)

Общество 18:50   28.06.2023
Елена Нагорная
Под Изюмом нашли коварные мины, взрывающиеся при усилии от 5 кг (фото, видео) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

27 июня саперы сводного отряда ГСЧС проводили разминирование линии электропередачи в селе Каменка на окраине города Изюм Харьковской области.

В течение дня в плотной и густой растительности, которая значительно усложняет работы, нашли 9 противопехотных мин «лепесток», пишет ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Такие мины вообще малозаметны, небольшие по размеру, устанавливаются с помощью дистанционного минирования, образуя неуправляемые минные поля. Эта коварная мина предназначена для травмирования и увечья людей. Во время подрыва человек получает значительные ранения ног. Также возможна смерть вследствие большой кровопотери при условии несвоевременной медицинской помощи. Для ее срабатывания достаточно нажать с усилием 5-25 кг, жидкая взрывчатка весом 40 граммов гарантированно поражает конечности», — предостерегают в ГСЧС.

Саперам попадались мины с самоликвидаторами, которые не сработали. Они должны обезвреживаться на месте и представляют большую опасность, в первую очередь для гражданских.

разминирование

мины

мины
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Читайте также: 500-килограммовую авиабомбу нашли саперы в Волчанске на Харьковщине (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
27.06.2023
Нацкомиссия рекомендует переименовать на Харьковщине два города и сотню сел
Нацкомиссия рекомендует переименовать на Харьковщине два города и сотню сел
28.06.2023
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
27.06.2023
Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями
Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями
27.06.2023
Противник начал серию атак на Купянском и Лиманском направлениях — Машовец
Противник начал серию атак на Купянском и Лиманском направлениях — Машовец
27.06.2023
Синегубов сообщил подробности об обстрелах Харьковщины за сутки
Синегубов сообщил подробности об обстрелах Харьковщины за сутки
27.06.2023

Новости по теме:

18:41
Терехов поздравил мусульманскую общину Харькова с праздником Курбан-байрам
18:16
Обманул 15 человек. Вещи из зоны боевых действий обещал вывезти харьковчанин
18:15
«Очень важную» дорогу ремонтируют под Харьковом — Синегубов (фото)
17:41
Завтра в Харькове на Салтовке не будут ходить трамваи
17:16
16-летней девушке продали стики к электронным сигаретам под Харьковом

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Под Изюмом нашли коварные мины, взрывающиеся при усилии от 5 кг (фото, видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 18:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 июня саперы сводного отряда ГСЧС проводили разминирование линии электропередачи в селе Каменка на окраине города Изюм Харьковской области.".