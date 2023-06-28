Под Изюмом нашли коварные мины, взрывающиеся при усилии от 5 кг (фото, видео)

27 июня саперы сводного отряда ГСЧС проводили разминирование линии электропередачи в селе Каменка на окраине города Изюм Харьковской области.

В течение дня в плотной и густой растительности, которая значительно усложняет работы, нашли 9 противопехотных мин «лепесток», пишет ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Такие мины вообще малозаметны, небольшие по размеру, устанавливаются с помощью дистанционного минирования, образуя неуправляемые минные поля. Эта коварная мина предназначена для травмирования и увечья людей. Во время подрыва человек получает значительные ранения ног. Также возможна смерть вследствие большой кровопотери при условии несвоевременной медицинской помощи. Для ее срабатывания достаточно нажать с усилием 5-25 кг, жидкая взрывчатка весом 40 граммов гарантированно поражает конечности», — предостерегают в ГСЧС.

Саперам попадались мины с самоликвидаторами, которые не сработали. Они должны обезвреживаться на месте и представляют большую опасность, в первую очередь для гражданских.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области