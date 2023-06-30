Данные ISW о контрнаступлении: ВСУ движутся, блогеры РФ путаются в показаниях

ВСУ перехватили «стратегическую инициативу» в районе Бахмута и имеют успехи еще на двух направлениях, информирует Институт изучения войны (ISW).

В районе Бахмута, по официальным данным, украинские силы продвинулись на 1,2 км в направлении Клещеевки и на 1,5 км — в сторону Курдюмовки.

«Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный также заявил, что украинские силы обладают «стратегической инициативой» в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли 29 июня», — написали аналитики.

При этом они отметили, что, по оценкам самого Института изучения войны, украинские силы перехватили инициативу на всех уровнях войны почти на всем фронте еще после захвата армией РФ Бахмута.

«Украинские официальные лица, вероятно, теперь признают, что инициатива принадлежит украинским силам, чтобы показать, что украинские силы намерены использовать ее в большей степени», — объяснили в ISW.

По данным командира 57-й мотострелковой бригады ВСУ Дениса Ярославского, украинские силы находятся в процессе освобождения Клещеевкии. В этом районе идут ожесточенные бои. Также он заявил, что украинские силы вытеснили российские войска с позиций на западной окраине Бахмута, и бои продолжаются в районе Берховки.

«Ярославский добавил, что освобождение доминирующих позиций в Берховке и Клещеевке позволит украинским войскам оперативно окружить российские войска в Бахмуте», — отметили в ISW.

Российские блогеры одновременно утверждают, что ВСУ продвигаются по трассе Е-40 (Бахмут-Славянск), наступают в районе Ягодного и Парасковиевки.

Относительно происходящего на юге такого единства в рядах пропагандистов врага нет. Так, одни утверждают, что украинские силы закрепились на новых позициях в районе Приютного, другие — что там якобы отразили атаку ВСУ. Одни пишут, что российские войска отражают украинские атаки в районе Работино, другие — что и там Силы обороны продвигаются на северной окраине населенного пункта. Так же россияне, не получившие вовремя темники, путаются о том, что происходит в районе Антоновского моста на Херсонщине: у одних оккупанты «контролируют весь восточный берег», у других — там идут ожесточенные бои, а ВСУ держат позиции у моста. В условиях хаоса в российском информационном пространстве официальные украинские источники сообщают об успехах на юге.

«Украинские силы вели наступательные операции вдоль административной границы между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской области и 29 июня добились ограниченных успехов. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы продвинулись на 1300 метров в районе границы западной части Донецкой и восточной части Запорожской области и установили новые позиции на направлении Ровнополь-Володино. 29 июня украинские силы провели ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области. Командующий украинской группой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские силы продолжают наступление на Таврийском (Запорожском) направлении», — подчеркнули в сводке ISW.