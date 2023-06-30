Дані ISW про контрнаступ: ЗСУ рухаються, блогери РФ плутаються у свідченнях

ЗСУ перехопили “стратегічну ініціативу” в районі Бахмута та мають успіхи ще на двох напрямках, інформує Інститут вивчення війни (ISW).

У районі Бахмута, за офіційними даними, українські сили просунулися на 1,2 км у напрямку Кліщіївки та на 1,5 км – у бік Курдюмівки.

“Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний також заявив, що українські сили мають “стратегічну ініціативу” у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі 29 червня”, – написали аналітики ISW.

При цьому вони зазначили, що, за оцінками самого Інституту вивчення війни, українські сили перехопили ініціативу на всіх рівнях війни на всьому фронті ще після захоплення армією РФ Бахмута.

“Українські офіційні особи, ймовірно, тепер визнають, що ініціатива належить українським силам, щоб показати, що українські сили мають намір використати її більшою мірою”, – пояснили в ISW.

За даними командира 57-ї мотострілецької бригади ЗСУ Дениса Ярославського, українські сили перебувають у процесі звільнення Кліщіївки. У цьому районі тривають запеклі бої. Також він заявив, що українські сили витіснили російські війська з позицій на західній околиці Бахмута, й бої продовжуються в районі Берхівки.

“Ярославський додав, що звільнення домінуючих позицій у Берхівці та Кліщіївці дозволить українським військам оперативно оточити російські війська в Бахмуті”, – зазначили в ISW.

Російські блогери одночасно стверджують, що ЗСУ просуваються трасою Е-40 (Бахмут-Слов’янськ), наступають у районі Ягідного та Парасковіївки.

Щодо того, що відбувається на півдні, такої єдності в лавах пропагандистів ворога немає. Так, одні стверджують, що українські сили закріпилися на нових позиціях у районі Приютного, інші – що там нібито відбили атаку ЗСУ. Одні пишуть, що російські війська відбивають українські атаки в районі Роботиного, інші – що й там Сили оборони просуваються північною околицею населеного пункту. Так само росіяни, які вчасно не отримали темники, плутаються про те, що відбувається в районі Антонівського моста на Херсонщині: в одних окупанти “контролюють весь східний берег”, в інших – там йдуть запеклі бої, а ЗСУ тримають позиції біля моста. В умовах хаосу у російському інформаційному просторі офіційні українські джерела повідомляють про успіхи на півдні.

“Українські сили вели наступальні операції вздовж адміністративного кордону між західною частиною Донецької та східної частиною Запорізької області та 29 червня досягли обмежених успіхів. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили просунулися на 1300 метрів у районі кордону західної частини Донецької та східної частини Запорізької області та встановили нові позиції на напрямі Рівнопіль-Володине. 29 червня українські сили провели обмежені наземні атаки на заході Запорізької області. Командувач українською групою військ “Таврія” бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські сили продовжують наступ на Таврійському (Запорізькому) напрямку”, – наголосили у зведенні ISW.