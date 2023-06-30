На Харьковщине нашли еще один опасный пляж: что обнаружили в воде
По результатам лабораторных исследований в реке Берестовая в городе Красноград обнаружили превышение нормы кишечной палочки.
Об этом сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины».
«По результатам последних мониторинговых лабораторных исследований установлено, что в пределах зоны купания на реке Берестовой пробы воды по содержанию лактозоположительных кишечных палочек не соответствуют гигиеническим нормам (не более 5000 на литр)», – отметили специалисты.
В общей сложности санврачи проверили 13 мест отдыха на водных объектах Харьковщины. Список размещен здесь.
А список пляжей опасных для купания, отображены на карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.
Напомним, по результатам последних мониторинговых лабораторных исследований специалисты установили, что вода в пределах акватории пляжей Удянский, Алексеевского лугопарка, Журавлевского гидропарка, Безлюдовского и Петренковского водохранилищ, Основянского озера в Харькове не соответствует гигиеническим нормам. Там купаться не советуют.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 19:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По результатам лабораторных исследований в реке Берестовая в городе Красноград обнаружили превышение нормы кишечной палочки.".